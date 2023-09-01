Tunceli'de kendilerini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kendilerini askeri personel olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini "askeri personel" olarak tanıtıp, Mehmetçik Vakfı adına para topladıkları iddia edilen Y.D ile İ.Y'nın bulundukları aracı Çobanyıldızı köyü yol ayrımında durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, 2 küçükbaş hayvan ve farklı dernek isimleriyle düzenlenmiş satış fişi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.