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        Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 öğretmen anıldı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlerce 29 yıl önce şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:01
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        Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 öğretmen anıldı
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        11 Eylül 1994'te görev yaparken teröristlerce şehit edilen öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan'ı anmak için ilçedeki Darıkent Köyü İlkokulu'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Şehit öğretmenlerin özgeçmişinin okunduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Daha sonra öğretmenler anısına yaptırılan şehitliğe karanfiller bırakıldı.

        Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar, Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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