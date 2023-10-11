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        Tunceli'nin dağ ve köylerinde üretilen balın kalitesi yüksek çıktı

        Tunceli'de zengin floraya sahip dağ ve köylerde üretilen balın, bu sezon yapılan analiz sonuçlarında parametre değerlerinin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:56
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        Tunceli'nin dağ ve köylerinde üretilen balın kalitesi yüksek çıktı
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        Tunceli'de zengin floraya sahip dağ ve köylerde üretilen balın, bu sezon yapılan analiz sonuçlarında parametre değerlerinin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğu belirlendi.

        Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki dağlık ve ormanlık alanlarında birçok bitki türünün yetiştiğini söyledi.

        Floranın zengin olmasının arıcılara büyük avantaj sağladığını ifade eden Doğan, "En son yapılan bal analizinde 13 polen türünün hiçbir şekilde kayıtlarda olmadığı belgelendi. Yaklaşık 800 arıcı 90 bin kovanla bu ilde arıcılık faaliyetleri yapıyor. Bu yıl kötü bir sezon oldu ve kovan başına ortalama verimin 3-4 kilograma kadar düştüğünü ilk defa gözlemledik." dedi.

        Doğan, şu ana kadar analizi yapılan 14 farklı balın sonucunun ellerinde olduğunu belirterek, "Geçmiş yıllara oranla bu yılki analizlerde parametreler çok daha yüksek. Yapılan bal analizlerinde süzme balın içerisindeki polen sayısı Türkiye'de ortalama 60, 70 ve 80 bin gibi rakamlarda değişiyor. Bizde de bu 200 binin üzerinde ve güzel değerler var." ifadelerini kullandı.

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