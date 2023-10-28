Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 araçla kortej yapıldı

        Tunceli'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 araçla kortej düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:20 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 araçla kortej yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 araçla kortej düzenlendi.

        Valilik koordinasyonunda yapılan etkinlikte, ilk olarak araçlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Araçlar daha sonra kent merkezinden çıkıp Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçerek Ovacık ilçesine hareket etti.

        Yaklaşık 80 kilometrelik kara yolunda seyahat eden katılımcılar, Munzur Gözeleri'nde etkinliği tamamladı.

        İl Jandarma Komutanlığına ait 2 Atak ve 2 sikorsky tipi helikopter de alçak uçuşla korteje eşlik etti.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, etkinlik sonrasında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Kentte etkinlikler düzenlediklerini belirten Tekbıyıkoğlu, "Böyle anlamlı mekanlarda her zaman bir temennide bulunulur. Benim de buradaki temennim dünya döndükçe Cumhuriyet'in var olması." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        İkinci yarı oynanıyor...
        İkinci yarı oynanıyor...
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        Benzer Haberler

        Tunceli'de uçuruma düşen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Tunceli'de uçuruma düşen araçtaki 2 kişi yaralandı
        Uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Tunceli'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı
        Tunceli'de "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" fotoğraf sergisi açıldı
        Kayalıklardan düştü, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
        Kayalıklardan düştü, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
        Tunceli'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı
        Tunceli'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaralandı
        Ambulans helikopter Tunceli'de ayak bileği kırılan hasta için havalandı
        Ambulans helikopter Tunceli'de ayak bileği kırılan hasta için havalandı