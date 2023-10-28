Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 araçla kortej yapıldı

Tunceli'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 araçla kortej düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda yapılan etkinlikte, ilk olarak araçlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Araçlar daha sonra kent merkezinden çıkıp Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçerek Ovacık ilçesine hareket etti.

Yaklaşık 80 kilometrelik kara yolunda seyahat eden katılımcılar, Munzur Gözeleri'nde etkinliği tamamladı.

İl Jandarma Komutanlığına ait 2 Atak ve 2 sikorsky tipi helikopter de alçak uçuşla korteje eşlik etti.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, etkinlik sonrasında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kentte etkinlikler düzenlediklerini belirten Tekbıyıkoğlu, "Böyle anlamlı mekanlarda her zaman bir temennide bulunulur. Benim de buradaki temennim dünya döndükçe Cumhuriyet'in var olması." dedi.