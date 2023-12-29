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        Tunceli'de yeni yılın gelişi kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" etkinliğiyle kutlandı

        Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için "Gağan" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:11
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        Tunceli'de yeni yılın gelişi kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" etkinliğiyle kutlandı
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        Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için "Gağan" etkinliği düzenledi.

        Belediye tarafından kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğinin canlandırılması amacıyla program organize edildi.

        Etkinlik kapsamında bir grup vatandaş, yöresel kıyafetler giyerek davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

        Moğultay Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret eden gruptakiler, cadde ve sokaklardan geçen vatandaşların yeni yılını kutladı.

        Kışla Meydanı'nda çekilen halaylarla devam eden etkinlik, toplanan yiyeceklerin paylaşılarak birlikte yenmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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