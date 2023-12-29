Tunceli'de yeni yılın gelişi kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" etkinliğiyle kutlandı
Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için "Gağan" etkinliği düzenledi.
Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için "Gağan" etkinliği düzenledi.
Belediye tarafından kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğinin canlandırılması amacıyla program organize edildi.
Etkinlik kapsamında bir grup vatandaş, yöresel kıyafetler giyerek davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.
Moğultay Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret eden gruptakiler, cadde ve sokaklardan geçen vatandaşların yeni yılını kutladı.
Kışla Meydanı'nda çekilen halaylarla devam eden etkinlik, toplanan yiyeceklerin paylaşılarak birlikte yenmesinin ardından sona erdi.
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