Tunceli´de sınır ötesi operasyon protestosuna müdahale: 6 gözaltı TUNCELİ´de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) üyelerinin Türkiye´nin sınır ötesi operasyonlarını protesto amacıyla düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

TUNCELİ´de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) üyelerinin Türkiye´nin sınır ötesi operasyonlarını protesto amacıyla düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti Tunceli İl örgütü üyeleri, Sanat Sokağı´nda bir araya gelerek Türkiye´nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Polis, toplanan gruba, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen `Rojava yalnız değildir, baskılar bizi yıldıramaz´ pankartı açan grup, basın açıklaması yapmak isteyince polis, müdahale etti. Yaşanan arbede sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.