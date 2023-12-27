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        Tunceli´de sınır ötesi operasyon protestosuna müdahale: 6 gözaltı

        TUNCELİ´de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) üyelerinin Türkiye´nin sınır ötesi operasyonlarını protesto amacıyla düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:31 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:35
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        Tunceli´de sınır ötesi operasyon protestosuna müdahale: 6 gözaltı
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        TUNCELİ´de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) üyelerinin Türkiye´nin sınır ötesi operasyonlarını protesto amacıyla düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

        DEM Parti Tunceli İl örgütü üyeleri, Sanat Sokağı´nda bir araya gelerek Türkiye´nin sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Polis, toplanan gruba, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen `Rojava yalnız değildir, baskılar bizi yıldıramaz´ pankartı açan grup, basın açıklaması yapmak isteyince polis, müdahale etti. Yaşanan arbede sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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