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        Tunceli´de kayak sezonu erken açıldı

        TUNCELİ´nin Ovacık ilçesinde 3 bin rakımlı Munzur Dağı´nın eteğindeki Ovacık Kayak Merkezi´nde, geçen yıllara göre erken yağan karla birlikte sezon başladı. İlk kayağı, sporcularla birlikte yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Geçen senelere göre bölgemize kar erkenden yağdı. Burası Türkiye´nin en kaliteli pistlerinden bir tanesi. Kar kalitesi olarak da parmakla gösteriliyor. Sezonu sporcularımız ve öğrencilerimizle açtık, çok keyifli zamanlar geçirdik" dedi. Pist ve sporcuların kayak gösterisi de havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:05
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        Tunceli´de kayak sezonu erken açıldı
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        TUNCELİ´nin Ovacık ilçesinde 3 bin rakımlı Munzur Dağı´nın eteğindeki Ovacık Kayak Merkezi´nde, geçen yıllara göre erken yağan karla birlikte sezon başladı. İlk kayağı, sporcularla birlikte yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Geçen senelere göre bölgemize kar erkenden yağdı. Burası Türkiye´nin en kaliteli pistlerinden bir tanesi. Kar kalitesi olarak da parmakla gösteriliyor. Sezonu sporcularımız ve öğrencilerimizle açtık, çok keyifli zamanlar geçirdik" dedi. Pist ve sporcuların kayak gösterisi de havadan görüntülendi.

        Ovacık ilçesinde 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın eteklerinde 5 yıl önce Gençlik Spor Bakanlığı'nca yaptırılan Ovacık Kayak Merkezi, bölgenin önemli kış turizm merkezleri arasında yer almaya başladı. Yılın beş ayında kayak imkanı sunan merkez, profesyoneller için 1200, yeni başlayanlar için de 300 metre uzunluğundaki 2 pisti, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi, 1 kar motoru ile 35 odalı, 70 yataklı konaklama tesisiyle hizmet veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün `kar´ uyarısını verdiği ilçede kar yağışı bu yıl diğer yıllara göre erken etkili olunca, kar kalınlığı yarım metreye kadar ulaştı. Sezonu erken açan kayak merkezinde ilk kayağı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile kayak sporcuları açtı.

        `BURASI TÜRKİYE´NİN EN KALİTELİ KAYAK MERKEZLERİNDEN BİRİ´

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Kayak Merkezi´nin, kar kalitesiyle Türkiye´deki en kaliteli kayak merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Geçen senelere göre bölgemize kar erkenden yağdı. Şu anda Ovacık Kayak Evi´ndeyiz ve genç sporcularımızla beraberiz. İçlerinde çok başarılı sporcularımız var. Bengisu var, Türkiye çapında dereceleri var. Ovacık´ın, Tunceli´mizin sporcuları burada ve Türkiye Şampiyonası´na hazırlanıyor. Burası, Türkiye´nin en kaliteli pistlerinden, merkezlerinden bir tanesi. Kar kalitesi olarak da parmakla gösteriliyor. Yaklaşık 1200 metre civarında parkurumuz var. Bir kısmı biraz daha zor. Hazırlıklarımızı Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Valilik olarak tamamladık. Malzemelerimizin bakımlarını yaptık, motorlarımız sürüşe hazır, kayaklarımız bilenmiş durumda. Misafirlerimizi bekliyoruz. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayan bir tesis. Sadece Tunceli değil Elazığ, Diyarbakır ve benzeri bölgemizdeki illerden de misafirlerimizi bekliyoruz. Tunceli yeni yeni keşfediliyor. Yazın ve baharda muhteşem ama kışın da bir o kadar güzel. Kışın da bu Mercan ve Munzur Dağları´nı ve bu muhteşem kar kalitesine sahip kayak merkezimizi görmeye misafirlerimizi bekliyoruz. Çocukların yanında ben çok acemi kaldım kayak yaparken, ama beni çalıştıracaklarına söz verdi öğrencilerimiz. Çok keyifli vakit geçirdik. Birkaç kez düştüm ama zemin yumuşak olduğu için çok fazla etkilenmedik. Çok keyifli zamanlar geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz" dedi.

        `KAYAK MERKEZİNİN ERKENDEN AÇILMASI BİZİ MUTLU ETTİ´

        Kayak sezonunun erkenden açılmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen 13 yaşındaki İdil Soylu, "Bu sene ilçemize erkenden kar yağdı ve kayak merkezimiz açıldı, çok mutluyuz. Karın bu sene erkenden yağması bizim için bir avantaj oldu çünkü sene başında yaşıtlarımız var. Hem bizim hazırlanmamız için hem de onlardan bir şeyler öğrenmek için iyi oldu" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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