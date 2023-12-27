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        Tunceli´de kar yarım metreyi geçti; 303 köy yolu ulaşıma açıldı

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 2 günlük yağışla kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken; Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde kapanan 303 köy yolu, ekiplerin 3 gün süren çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tunceli´de kış kendini göstermeye başladı. Kar yağışıyla kapanan 303 köyümüzün yolunu, İl Özel İdare´ye bağlı 59 aracımız ve 100´ün üzerinde personelimizle mesai gözetmeksizin açtık. Tunceli karla mücadeleye hazır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:25
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        Tunceli´de kar yarım metreyi geçti; 303 köy yolu ulaşıma açıldı
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        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 2 günlük yağışla kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken; Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde kapanan 303 köy yolu, ekiplerin 3 gün süren çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tunceli´de kış kendini göstermeye başladı. Kar yağışıyla kapanan 303 köyümüzün yolunu, İl Özel İdare´ye bağlı 59 aracımız ve 100´ün üzerinde personelimizle mesai gözetmeksizin açtık. Tunceli karla mücadeleye hazır" dedi.

        Kentte, 24 Aralık gecesi başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri beyaza büründü. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği, Munzur ile Mercan Dağı eteğindeki Ovacık ilçesiyle yüksek kesimdeki Pülümür, Hozat, Nazımiye ilçelerindeki birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği´ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, temizleme çalışmalarına başladı. En fazla kar yağışı alan bölgelerin başında gelen Ovacık ilçesinde ekipler, yollarda kar küreme makineleriyle çalışma yaptı. Ekipler, gece saatlerinde de çalışıp son köyün yolunu da açarak, 3 günde 303 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı. Ekiplerin karla mücadelesi dronla havadan görüntülenirken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da ekiplerin çalışmalarını yerinde izleyip, çalışanları tebrik etti.

        'BÜTÜN KÖY YOLLARINI AÇMIŞ BULUNUYORUZ'

        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla, yolların tamamının ulaşıma açıldığını belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Son birkaç günden beri Tunceli´de kış kendini göstermeye başladı. Birkaç gündür neredeyse aralıksız diyebileceğimiz kar yağışı ilimizin her tarafında etkili oldu. Ovacık, ilde en yüksek rakıma sahip olan ilçe konumunda. Mercan ile Munzur Dağları´nın dibinde kurulu bir ilçe. Kar yağışıyla birlikte kapanan 303 köyümüzün yolunu, Özel İdare´ye bağlı 59 aracımız ve 100´ün üzerinde personelimizle mesai gözetmeksizin açtık. Şu anda Aslandoğmuş köyümüzün girişindeyiz, burası Ovacık ilçemizde kapalı kalan en son köyümüz. Yani şehrimizin bütün köy yollarını açmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        `TUNCELİ, KARLA MÜCADELEYE HAZIR´

        Vali Tekbıyıkoğlu, çalışmaları anlatarak, "Tunceli ili Kuzey Anadolu´yla Güney Doğu Anadolu´nun arasındaki en kısa yollardan bir tanesini oluşturuyor. Karayollarının sorumluluk bölgesi ilimiz için çok önemli. Dağ yolu mevkisi ilimizin zorlu ve rakımı yüksek olan yerlerinin başında geliyor. Burayı açmak için olağanüstü gayretlerimiz oldu. Önümüzdeki birkaç gün boyunca kar yağışı beklemiyoruz. Hava mevsim normallerinin biraz daha üstünde olacak. Valiliğimiz sorumluluğunda İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri arasında koordinasyonu tam anlamıyla sağlayacağız. Tunceli karla mücadeleye tam manasıyla hazır diyebiliriz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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