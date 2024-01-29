Tunceli'de 1600 jandarma ve polise arama kurtarma eğitimi SİDAR CAN EREN - Tunceli'de jandarma ve polis, afetlerde hayat kurtarmak için eğitim alıyor.

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de jandarma ve polis, afetlerde hayat kurtarmak için eğitim alıyor.

Kent genelinde olası afet ve acil durumlara müdahale için İçişleri Bakanlığının himayesinde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.

Deprem kuşağında yer alan şehirde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında görevli 1600 personele afetlerle ilgili eğitim verilmeye başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda jandarma ve polisler, haftanın belirli günlerinde Munzur Mahallesi'nde iş makineleri desteğiyle oluşturulan enkaz sahasına geliyor.

Gruplar halinde eğitimlere katılan güvenlik güçleri, Polis Arama Kurtarma (PAK) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) bünyesinde çalışan uzman kişilerden dersler alıyor.

Öğrendiklerini daha sonra tatbikatlarla pratiğe döken güvenlik güçleri, enkazda arama yöntemleri, arama kurtarmada kullanılan malzemeler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile enkazdan yaralı çıkarma gibi konularda uzmanlaşıyor.

- İlk ihbardan kurtarmaya, tüm süreçleri ayrıntılı öğreniyorlar

Polis Arama Kurtarma Ekip Amiri Komiser Ümit Can Erol, AA muhabirine, temel arama kurtarma eğitimlerine 15 Ocak'ta başladıklarını söyledi.

Valilik koordinesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Erol, güvenlik güçleri için 6 haftalık eğitim programı hazırladıklarını dile getirdi.

Kentte görev yapan emniyet personeline dersler vereceklerini anlatan Erol, şöyle konuştu:

"Temel arama kurtarma eğitiminin içerisinde birinci modül olan sahaya giriş süreci bulunuyor. Meslektaşlarımız görev yaptıkları ilde olası bir doğal afet ya da depremde ilk ihbarı aldıktan sonra meydana gelen krizi yönetecekler ve sahaya giriş süreçleri belirleyecekler. İkinci modül de ise eğitim alan meslektaşlarımız sahaya giriş tekniklerini yerine getirdikten sonra kazazedeye veya yaralıya ulaşma yöntemlerini saptayacaklar. En son olarak da kazazedeyi bulunduğu yerden tahliye etmek üzere çalışma yürütecekler."

Erol, güvenlik güçlerinin eğitimlere özveriyle katıldığını belirterek, "Personelimiz bu eğitimlerin sonunda olası bir depremde kentsel arama kurtarma anlamında profesyonel ekiplerle koordineli şekilde çalışacak ve elinde bulunan malzemeleriyle olaya doğrudan müdahale edebilecektir." dedi.