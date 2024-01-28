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        Tunceli'de dağdan kopan kayanın isabet ettiği kamyonetteki 1 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, hareket halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:08 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:08
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        Tunceli'de dağdan kopan kayanın isabet ettiği kamyonetteki 1 kişi yaralandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, hareket halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        V.Y'nin kullandığı 23 BU 109 plakalı kamyonetin üzerine Tunceli-Ovacık kara yolunun Aşağıtorunoba köyü mevkisinde kaya düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan E.S, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, iş makinelerinin çalışmasının ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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