Tunceli'de dağdan kopan kayanın isabet ettiği kamyonetteki 1 kişi yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, hareket halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

V.Y'nin kullandığı 23 BU 109 plakalı kamyonetin üzerine Tunceli-Ovacık kara yolunun Aşağıtorunoba köyü mevkisinde kaya düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan E.S, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, iş makinelerinin çalışmasının ardından açıldı.

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