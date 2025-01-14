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        Tunceli merkezli terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Tunceli merkezli 2 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:46
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        Tunceli merkezli terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Tunceli merkezli 2 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

        Ekipler, Tunceli ve İzmir'de belirledikleri adreslere düzenlendikleri eş zamanlı operasyonda Y.T, S.Ç. ve G.G'yi yakaladı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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