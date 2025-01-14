Tunceli merkezli terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ekipler, Tunceli ve İzmir'de belirledikleri adreslere düzenlendikleri eş zamanlı operasyonda Y.T, S.Ç. ve G.G'yi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

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