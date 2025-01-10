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        Tunceli'de devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ve jandarma kurtardı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 19:55 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:10
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        Tunceli'de devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ve jandarma kurtardı
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Ozan C'nin kullandığı 62 AAK 113 plakalı otomobil, Dallıbel köyüne bağlı Dalik mezrası mevkisinde yol kenarındaki bir ağaca çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        Bu esnada bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kazayı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

        Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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