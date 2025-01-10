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        CHP'nin Çalışma Grubu heyeti, uzmanların deprem uyarısında bulunduğu Tunceli'de

        CHP'nin 22 milletvekilinden oluşan 'Çalışma Grubu' heyeti, incelemelerde bulunmak ve yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi almak için uzmanların deprem uyarısında bulunduğu Tunceli'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:22 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:25
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        CHP'nin Çalışma Grubu heyeti, uzmanların deprem uyarısında bulunduğu Tunceli'de
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        CHP’nin 22 milletvekilinden oluşan ‘Çalışma Grubu’ heyeti, incelemelerde bulunmak ve yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi almak için uzmanların deprem uyarısında bulunduğu Tunceli’ye geldi. Heyetin başkanlığını yapan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Zeminin kötü olduğu, sulu olduğu bölgelerde çok büyük riskimiz var. Ama biz Tunceli'yi bu süreçte yalnız bırakmayacağız” dedi.

        Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un başkanlığını yaptığı, 21 milletvekilinden oluşan ‘Çalışma Grubu’ heyeti, 7 Ocak’ta Ankara’da Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya gelerek bilgi aldı. Heyet, ardından Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alan, bilim insanlarının da sürekli '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli’ye geldi. Gürsel Erol, Reşat Karagöz, Deniz Demir, Evrim Karakoz, Türker Ateş, İsmet Güneşhan, Sezgin Tanrıkulu, Nermin Kara Yıldırım, Rahmi Aşkın Türeli, Harun Özgür Yıldızlı, Barış Bektaş, Sibel Suiçmez, Aliye Timisi Ersever, Semra Dinçer, İzzet Akbulut, Mahmut Tahtasız, Utku Çakırözer, Ayse Sibel Yanıkömeroğlu, Ümit Özkale, Mühip Kanko, Ayça Taşkent, Ali Karaoba ile DEVA Parti’li Cem Avşar’dan oluşan heyet, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret ederek, deprem konusunda kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Heyet, daha sonra Hüseyin Güntaş Kütüphanesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, deprem konusunda partilerinin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        ‘TUNCELİ VE BİNGÖL RİSKLİ BÖLGE, 7 ŞİDDETİNDE DEPREMLER OLABİLİR’

        Heyet adına konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli’nin depremden etkilenmemesi için mücadele edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

        “Özellikle 2023 Maraş depreminden sonra bilim adamlarının Türkiye'de dikkat çektiği ve uyarılarda bulunduğu iki tane şehir var. Diyorlar ki; ‘Aman aman dikkat Tunceli ve Bingöl riskli bölge. 250 yılda bir buradaki fay hatlarında deprem ve hareketlilik olur.’ Şu anda bu 250 yıllık süre dolmuş durumda. Bu iki şehirde 7 şiddetinde depremler olabilir. Bu depremlerle ilgili olabilecek risklerle ilgili ben Sayın Genel Başkanım Özgür Özel’e düşüncemi ilettim. Deprem yaşayan bir kentin milletvekili olarak, deprem öncesi alınacak tedbirlerle ilgili ‘Tunceli'ye bir heyet oluşturmalı ve bu heyet incelemelerde bulunarak, bürokratik girişimlerde bulunarak, deprem öncesi tespitleri alıp Tunceli'yi depreme dirençli bir kent haline getirmeli’ diye düşüncemi paylaştım. Sayın Genel Başkanımız, grup başkan vekillerimize talimat verdi ve bugün burada olan milletvekili arkadaşımızla buraya geldik. Önümüzdeki dönemlerde de daha çok sayıda milletvekillerimiz gelecek. Buraya gelmeden 3 gün önce Naci Görür Hoca’yı Ankara'ya davet ettik. Hocaya dedik ki; ‘Hocam şu Tunceli'nin riskiyle neler olabileceği konusunda bizi bilgilendirir misiniz?’ Hocamız Ankara'ya geldi. Ben yine milletvekillerine bir sunum yaptım. Sonunda tüylerimiz diken diken oldu. Yani 4 fay hattının arasındayız. Olası bir depremin, Tunceli'nin bazı bölgelerine yansıması çok daha şiddetli olacak. Yani Bingöl depremi eğer 7 olursa, Tunceli’nin birçok mahallesinde bu 10 büyüklüğünde hissedilecek. Böyle bir deprem taş üstünde taş bırakmaz. Zeminin kötü olduğu, sulu olduğu bölgelerde çok büyük riskimiz var. Ama biz Tunceli'yi bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Tunceli için her bakanla, görüşmeye heyet olarak gideceğiz. Bürokratlarla görüşeceğiz. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Tunceli'de ölümleri engelleyeceğiz. Yani, ‘Deprem olduktan sonra geçmiş olsun diye gelmeyin, gelin Tunceli'yi ayağa kaldırın’ diyeceğiz. Deprem konusunda çok çalışkan valimiz var, ona da teşekkür ederek, kendisini destekleyeceğiz.”

        Heyet, daha sonra ziyareti yaptı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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