Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Sahte alışveriş sitesiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama

        TUNCELİ merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, bir alışveriş sitesini taklit edip dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte alışveriş sitesiyle dolandırıcılığa 4 tutuklama
        ABONE OL

        TUNCELİ merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, bir alışveriş sitesini taklit edip dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Tunceli'de bir kişi, internet sitesine kredi kartı bilgilerini girip, elektrikli soba siparişi verdi. Sitenin sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayan kişinin şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmada, sahte alışveriş sitesinden birçok ev aletinin uygun fiyata satışa sunulduğu, yeni evlenen kişilere özel kampanyaların olduğu ve bu yolla birçok kişinin mağdur edildiği belirlendi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ile Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda cep telefonu, SIM kart ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ve jandarma kurtardı
        Tunceli'de devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ve jandarma kurtardı
        CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu Tunceli'deki ziyaretlerini...
        CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu Tunceli'deki ziyaretlerini...
        CHP'nin Çalışma Grubu heyeti, uzmanların deprem uyarısında bulunduğu Tuncel...
        CHP'nin Çalışma Grubu heyeti, uzmanların deprem uyarısında bulunduğu Tuncel...
        CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu Tunceli'de ziyaretlerde bul...
        CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu Tunceli'de ziyaretlerde bul...
        Tunceli'de diyaliz hastalarına keman dinletisiyle moral verdi
        Tunceli'de diyaliz hastalarına keman dinletisiyle moral verdi
        Tunceli'de diyaliz hastalarına keman dinletisi
        Tunceli'de diyaliz hastalarına keman dinletisi