CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu Tunceli'deki ziyaretlerini tamamladı

Toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu da katıldı.

Arkeolog Özgür Şahin'den müzenin kuruluş süreci ve eserleriyle ilgili bilgi alan milletvekilleri, daha sonra Munzur Vadisi'ndeki Anafatma Ziyaretgahı'na geçti.

Başkanlığını Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı çalışma grubu, programları kapsamında Tunceli Müzesi'ne de ziyarette bulundu.

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