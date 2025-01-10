CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu Tunceli'deki ziyaretlerini tamamladı
CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Tunceli'de depreme ilişkin konularla ilgili ziyaretlerini tamamladı.
CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Tunceli'de depreme ilişkin konularla ilgili ziyaretlerini tamamladı.
Başkanlığını Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı çalışma grubu, programları kapsamında Tunceli Müzesi'ne de ziyarette bulundu.
Arkeolog Özgür Şahin'den müzenin kuruluş süreci ve eserleriyle ilgili bilgi alan milletvekilleri, daha sonra Munzur Vadisi'ndeki Anafatma Ziyaretgahı'na geçti.
Alanda bir süre vakit geçiren çalışma grubu, ardından il merkezine gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nde deprem risklerine karşı toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu da katıldı.
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