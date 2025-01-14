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        Tunceli kırsalında 2016-2017'de faaliyet gösteren terörist Antalya'da yakalandı

        Tunceli kırsalında 2016-2017 yıllarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK üyesi "Mahir Serhat" kod adlı terörist, jandarmanın operasyonuyla Antalya'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:28 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:28
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        Tunceli kırsalında 2016-2017'de faaliyet gösteren terörist Antalya'da yakalandı
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        Tunceli kırsalında 2016-2017 yıllarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK üyesi "Mahir Serhat" kod adlı terörist, jandarmanın operasyonuyla Antalya'da yakalandı.

        Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

        Ekipler, bu kapsamda 2016-2017 yıllarında kent kırsalında faaliyet gösterdiği belirlenen terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mahir Serhat" kod adlı terörist M.A'yı Antalya'da yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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