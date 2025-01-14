Tunceli kırsalında 2016-2017'de faaliyet gösteren terörist Antalya'da yakalandı
Tunceli kırsalında 2016-2017 yıllarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK üyesi "Mahir Serhat" kod adlı terörist, jandarmanın operasyonuyla Antalya'da yakalandı.
Tunceli kırsalında 2016-2017 yıllarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK üyesi "Mahir Serhat" kod adlı terörist, jandarmanın operasyonuyla Antalya'da yakalandı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Ekipler, bu kapsamda 2016-2017 yıllarında kent kırsalında faaliyet gösterdiği belirlenen terör örgütü PKK/KCK mensubu "Mahir Serhat" kod adlı terörist M.A'yı Antalya'da yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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