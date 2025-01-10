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        CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

        CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Tunceli'de depreme ilişkin konularla ilgili çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:56 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:56
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        CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
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        CHP'li 21 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Tunceli'de depreme ilişkin konularla ilgili çeşitli temaslarda bulundu.

        Başkanlığını Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yaptığı çalışma grubu ilk olarak Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu ile makamında görüştü.

        Ardından Tunceli Cemevi ve CHP İl Başkanlığını ziyaret eden çalışma grubu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Hüseyin Güntaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

        Milletvekili Gürsel Erol, burada yaptığı konuşmada, depreme dirençli bir kent yaratmak için CHP grubu olarak çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Tunceli'ye her zaman sahip çıkacaklarını anlatan Erol, şunları kaydetti:

        "Hem modern yaşanabilir bir şehircilik anlayışını planlayacağız hem de can güvenliğini sağlayacak ve insanlarımızın mülkiyet hakkını koruyan bir çabanın içerisinde olacağız. Doğal olarak buraya kamu yatırımları geldiğinde bu işi fırsatçılığa çevirmek isteyen hemşehrilerimiz de olabilir, bunlara müdahale edin. İkincisi ideolojik söylemlerle ve art niyetlerle bu işi provoke etmek isteyenler olabilir, buna da müdahale edin. Deprem olur, hazırlıksız yakalanırsak toplum olarak bunun bedelini çok ağır öderiz. Bu şehre sahip çıkmayı kendimize onur, namus kavramı olarak görüyoruz ve sahip çıkmaya devam edeceğiz."

        Toplantı, depremle ilgili sunumların yapılmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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