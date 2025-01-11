Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentteki bir vatandaşın sahte alışveriş sitesi üzerinden dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda Tunceli, Mersin ve Gaziantep'te belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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