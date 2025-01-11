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        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:28 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:28
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        Tunceli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentteki bir vatandaşın sahte alışveriş sitesi üzerinden dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda Tunceli, Mersin ve Gaziantep'te belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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