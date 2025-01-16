Tunceli merkezli suç örgütü operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, Tunceli ve Antalya'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 40 mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını S.M'nin yaptığı silahlı suç örgütünü çökertmek için çalışma yürüttü.

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