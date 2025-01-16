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        Tunceli merkezli suç örgütü operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Tunceli merkezli 2 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:55
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        Tunceli merkezli suç örgütü operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Tunceli merkezli 2 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını S.M'nin yaptığı silahlı suç örgütünü çökertmek için çalışma yürüttü.

        Ekipler, Tunceli ve Antalya'da belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 40 mermi ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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