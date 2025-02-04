AFAD Tunceli'nin karlı dağlarında çığda hayat kurtaracak gönüllüler yetiştiriyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kentin karlı ve soğuk dağlarında düzenlenen eğitimlerle çığda hayat kurtaracak gönüllüler yetiştiriyor.

Kentte son yıllarda çok sayıda gönüllü kişi, afet ve acil durumlarda hayat kurtarmak için sivil toplum kuruluşları bünyesinde görev alıyor.

AFAD İl Müdürlüğü de çeşitli projelerle gönüllüleri suda, enkazda ve arazide arama kurtarma eğitimlerinden geçirerek donanımlı hale getiriyor.

Her daim göreve hazır olan gönüllüler, bu kez şehirde yaşanabilecek çığ düşmelerine karşı Ovacık ilçesinin karlı dağlarında AFAD personellerinden teorik ve uygulamalı dersler alıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü doğa şartlarında eğitimlere katılan gönüllülere, "çadır kurma, tilki oyuğu yapımı, ip birliği (güvenlik için ekiplerin bir ip aracılığıyla birbirine bağlanarak birlikte hareket etmesi), acil durum barınakları, kar mağarası, hipotermi, kar körlüğü ve düşmelerde kazmayla durma (eğimli yüzeylerde kayma durumunda dağcılık aletiyle durma yöntemi)" gibi konularda eğitim veriliyor.

- Birlik ve dayanışmayla tecrübelerini artırıyorlar

Eğitmenlerden sinyal telsizi, kürek ve sonda aletlerinin kullanımını da öğrenen gönüllüler, gruplar halinde zaman zaman farklı senaryolar üzerinde çığda arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiriyor.

Birlik ve dayanışmayla tecrübelerini artıran gönüllüler, olası afetlerde AFAD personellerine sahada destek verecek.

Tunceli AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü Özgür Aydoğdu, AA muhabirine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kış nedeniyle çığ eğitimlerine ağırlık verdiklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"İl Müdürümüz Veysi Kaya'nın koordinesinde şu ana kadar askeri personel, memurlar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri olmak üzere 300 kişiye eğitim verdik. Ovacık'taki eğitimimizde çığ afetinde nasıl davranılması gerekiyor, olay yeri sevkiyatı nasıl olmalı, olay bölgesi hareket tarzı, çığda arama kurtarma prensipleri, risk oluşturabilecek karlı alanlarda nasıl intikal edilir gibi konulara değindik. Gayet güzel eğitim oldu ve AFAD gönüllülerimiz eksikliklerini tamamladı. Eğitimlerimiz hava şartları uygun olduğu sürece devam edecek. Amacımız, bir afet yaşandığında doğru müdahale edebilmektir."

- "AFAD görevlilerinin bizlere aktardıklarıyla donanımlı hale geliyoruz"

Munzur Arama Kurtarma Derneği üyesi Hikmet Gökmen ise 2019 yılında kurdukları derneğin 126 üyesinin olduğunu anlattı.

Gökmen, AFAD'ın kış eğitimlerine sürekli katıldığını belirterek, "Bu eğitimlerin bizlere çok ciddi katkıları oluyor ve her yıl katılıyoruz. İlimizde sarp kayalıklar ve kar çok olduğundan bu eğitimler fayda sağlıyor. AFAD görevlileri çok tecrübeliler ve bizlere aktardıklarıyla donanımlı hale geliyoruz." dedi.

Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Osman Ayhan da üniversitenin arama kurtarma biriminde görev yaptığını ifade etti.

Eğitim boyunca çadırda konakladığını söyleyen Ayhan, "Çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik. Karda yürürken düşme esnasında kazmayla durma tekniklerini öğrendik. Bunun dışında sondayla çığda arama kurtarma nasıl yapılır, onu öğrendik. Bu eğitimler bizler için büyük kazanım oldu. AFAD'a bu eğitimlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Artık ulusal ve uluslararası olası afetlerde görev yapmak için hazır bulunmaktayız." şeklinde konuştu.

- "Çığ bölgesine ve olayına tanıklık etmemiştim"

Gençlik ve Spor Arama Kurtarma Timi üyesi Erbil Ol ise çığ eğitimi sayesinde tecrübe kazandığını vurguladı.

Arama kurtarma malzemelerini kullanmayı öğrendiğini anlatan Ol, "Hiçbir çığ bölgesine ve olayına tanıklık etmemiştim. Bu süre içerisinde AFAD'ın ekipmanlarıyla olaylar için neler yapmam gerektiği konusunda fikir sahibi oldum." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi üyesi Dilan Yasarul da 2 yıl önce AFAD gönüllüsü olduğunu, tüm eğitimlere katılarak afetlere karşı bilinçlendiğini belirtti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Tunceli Sorumlusu Yoldaş Altaş ise eğitimlerle dağlardaki vakalara müdahale tekniklerini ve çığ düştüğünde yapılması gerekenleri öğrendiklerini söyledi.