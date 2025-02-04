Tunceli'de bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen 90 yaşındaki kadın öldü
Tunceli'de evinin bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen ve ağır yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Tunceli'de evinin bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen ve ağır yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
İl merkezine bağlı Karşılar köyünde yaşayan 90 yaşındaki Hatice Boztaş, temizlemek için bahçesindeki ceviz ağacı yapraklarını yaktı.
Boztaş, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip ateşin üzerine düştü.
Yaşlı kadının yanarak ağır yaralandığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Boztaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Boztaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.