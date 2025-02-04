TUNCELİ’de, yöre halkı arasında kutsal kabul edilen ve sarp kayalardan akan 40 su kaynağından oluşan ‘Munzur Gözeleri’, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden 1’inci Derece Sit Alanı ilan edildi.

Ovacık ilçesine 17, kent merkezine ise 80 kilometre uzaklıktaki Munzur Gözeleri’nin de içinde bulunduğu Munzur ve Pülümür vadileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararıyla 28 Temmuz 2023’te, 1'inci Derece Doğal Sit Alanı’ndan, 2'nci Derece Doğal Sit Alanı statüsüne düşürüldü. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tunceli Şubesi tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararının iptali yönünde Erzincan İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında, 1 Kasım 2024'te bölgede keşif yapıldı. Keşfin yapıldığı sırada toplanan yöre halkı, çevreciler, hukukçular ve siyasiler karara tepki gösterdi. Yöre halkı koruma statüsünün eski haline dönüşmesini talep ederken, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Barış Yıldırım, bakanlıkla görüşerek koruma statüsünün yükseltilmesini istedi. Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Munzur Gözeleri, yeniden 1'inci Derece Doğal Sit Alanı ilan edildi.

‘BU KARAR TARİHİ BİR KARARDIR’

Avukat Barış Yıldırım, Munzur Havzası’nın birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, “Munzur Havzası, önemli bitki ve doğal alanı durumundadır. Ülkemizin tarafı olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi’ne (BERN) göre korunan birçok fauna ve florayı barındırıyor. Bu sahadaki flora türü İngiltere’den, Hollanda’dan, İsviçre’den ve Danimarka’dan fazla. 2 bin 200’ün üzerinde bitki saptanmış, bunların 5’te 1’i endemik yine koruma altında bulunan vaşak, yaban keçisi, bozayı, ur kekliği, kaya kartalı hatta neslinin dünyada tükendiği sanılan Anadolu parsına da habitat bu havza. Aynı zamanda biz Alevilere göre kutsal kabul ediliyor Munzur. Bu havzanın temel kaynak değeri Munzur Nehri’nin çıkış noktası olan Munzur Gözeleri, 1’inci Derece Doğal Sit Alanı’ndayken, sit statüsü düşürülmüştü. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin mevzuatında belirtilen en üstün koruma statüsündeki kesin korunacak hassas alan statüsüyle tekrar ilan edildi. Yani 1’inci derece koruma statüsüne tekrardan çıkartıldı. Munzur Vadisi korunması gereken bir havza, onun için bu karar tarihi bir karar” dedi.