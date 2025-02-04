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        Cezaevi ziyareti dönüşü kaza; 1 ölü, 4 yaralı

        TUNCELİ'de cezaevi ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kayalıklara çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:05
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        Cezaevi ziyareti dönüşü kaza; 1 ölü, 4 yaralı
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        TUNCELİ'de cezaevi ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, kayalıklara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsünün önündeki TIR'ı geçmek için sollama yaptığı iddia edildi.

        Kaza, öğleden sonra Tunceli-Pülümür yolunun Alacık mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'da yaşayan, Erzincan Cezavi'nde tutuklu bulunan yakınlarının görüşüne gittikten sonra dönüşe geçen Güneş ailesinin içinde bulunduğu hafif ticari aracı kullanan H.G., iddiaya göre önündeki TIR'ı sollamak istedi. Bu sırada H.G. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada Vahide Güneş (65) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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