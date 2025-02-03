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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap karantinası başlatıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 15 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:19
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap karantinası başlatıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 15 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, çevre il ve ilçelerde şap hastalığının görüldüğü belirtildi.

        Hastalığın yayılmaması için çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üreticilerimiz ve muhtarlarımızla gerçekleştirilen istişare neticesinde Çemişgezek ilçemiz genelinde tedbir amaçlı olarak 4-18 Şubat tarihleri arasında 15 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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