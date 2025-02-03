Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap karantinası başlatıldı

Hastalığın yayılmaması için çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üreticilerimiz ve muhtarlarımızla gerçekleştirilen istişare neticesinde Çemişgezek ilçemiz genelinde tedbir amaçlı olarak 4-18 Şubat tarihleri arasında 15 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, çevre il ve ilçelerde şap hastalığının görüldüğü belirtildi.

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