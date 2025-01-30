Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle tüm köy ve mahallelerde karantina başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 21:30 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı
        ABONE OL

        Tunceli’nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle tüm köy ve mahallelerde karantina başlatıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde şap hastalığı vakalarının arttığı belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlçemizin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 114 hayvanın öldüğü Pertek ilçesi 30 gün karantinaya alındı
        Tunceli'de 114 hayvanın öldüğü Pertek ilçesi 30 gün karantinaya alındı
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, yapılması planlanan katı atık tesisi alanını i...
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, yapılması planlanan katı atık tesisi alanını i...
        Tunceli'de geçen yıl terör örgütü PKK'ya yönelik 5 bin 71 operasyon düzenle...
        Tunceli'de geçen yıl terör örgütü PKK'ya yönelik 5 bin 71 operasyon düzenle...
        Tunceli'de kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla anne ve erkek arkadaşı t...
        Tunceli'de kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla anne ve erkek arkadaşı t...
        İstismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı (2)
        İstismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı (2)
        İstismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı
        İstismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı