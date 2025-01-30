Tunceli'nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlçemizin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle tüm köy ve mahallelerde karantina başlatıldı.

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