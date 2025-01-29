Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, yapılması planlanan katı atık tesisi alanını inceledi:

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte yapılması planlanan katı atık tesisi alanında incelemelerde bulundu.

Tekbıyıkoğlu, beraberindeki yetkililerle Sütlüce köyünde "Tunceli Entegre Katı Atık Bertaraf ve Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında inşa edilecek tesis bölgesini ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'deki çöplüğün kötü görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Çöplükten sızan atıkların doğayı kirlettiğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bilim insanlarının verdiği bilgiye göre çöplüğün akıntısı yaklaşık 30 bin kişinin kanalizasyonuna eş değer bir kirlenmeyi şu an Pülümür Çayı’na veriyor. Bu durum ilimize yakışmayan bir rezillik." dedi.

Tekbıyıkoğlu, kentin en kıymetli değerlerinden birinin doğası olduğunu ve çöpün döküldüğü alanda tabiatın katledildiğini belirtti.

​​​​​​​- "Burası tekrar yeşil alan olacak, ormanlaştıracağız"

Çöplüğün ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Eğer çevrecilerimizin bir duyarlılığı varsa bence protesto edilmesi gereken yer burası. Biz bu rezilliği ortadan kaldıracağız ve burayı tekrar eski haline döndüreceğiz. Burası tekrar yeşil alan olacak, ormanlaştıracağız. Bu kötü görüntülerin hepsi ortadan kalkacak. Yok çevre illerden çöp gelecekmiş. Hayır, bunun tam tersine biz çöpümüzün kullanabilir kısmını başka illere göndereceğiz ve çöp miktarını azaltmış olacağız."

Tekbıyıkoğlu, katı atık tesisinin faaliyete girmesiyle elde edilen organik atıkların gübreye dönüştürüleceğini bildirdi.

Tesisin kent ekonomisine de katkı sunacağına işaret eden Tekbıyıkoğlu, "Tunceli toprağını çöpümüzle zehirletmeyeceğiz. Modern bir çöp yönetim sistemi geliştireceğiz ve kirlilik ortadan kalkacak. Yaban hayatını çok değerli buluyoruz ve korumaya çalışıyoruz. Bu çöplüğe beslenmek için gelen yaban hayvanları hastalık yayıcı hale geliyor." ifadelerini kullandı.