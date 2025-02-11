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        Tunceli'de karlı zirvelerden inen yaban keçileri görüntülendi

        Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:11 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:17
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        Tunceli'de karlı zirvelerden inen yaban keçileri görüntülendi
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        Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi.

        Meşe ormanları ve sarp dağlarla çevrili kent, kurt, bozayı, yaban domuzu, keklik, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, baykuş, su samuru, gelincik, kör fare, sansar ve tilki gibi canlılara ev sahipliği yapıyor.

        Kentte koruma altında olan yaban keçileri de kış aylarında karlı dağların zirvelerinden alçaklara inerek sıcak bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.

        Özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı'nı mesken tutan yaban keçileri, kayalık ya da ormanlık alanlarda yetişen bazı bitkileri yiyerek karınlarını doyuruyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi ekipleri de yaban keçilerinin avlanmasının önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

        Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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