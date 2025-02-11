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        GÜNCELLEME - Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:02
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        GÜNCELLEME - Tunceli'de patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde patlayıcı madde kullanarak kaçak kazı yaptığı belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Akyayık köyündeki Mercan Deresi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Tunceli Müzesi görevlileri eşliğinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Operasyonda, 1 kilogram amonyum-potasyum nitrat, hilti, yılan uçlu kamera, hilti ucu, 75 metre kablo, 7 metre uzunluğunda 3 top bakır tel, akü, 1 litre benzin, 1,5 litre mazot, motor yağı, balyoz, kazma, levye ve inşaat eldiveni ele geçirildi.

        Alanda detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, hiltiyle bir kayanın 3 farklı noktasında açılan deliklere patlayıcı maddeler yerleştirildiğini tespit etti.

        Ekipler, gerekli çalışmanın ardından patlayıcıları fünye yardımıyla kontrollü olarak imha etti.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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