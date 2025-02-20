Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 23 ADV 745 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Fırtına Veli Deresi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.