Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 20:53 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Y.Ç. idaresindeki 23 ADV 745 plakalı otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Fırtına Veli Deresi mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        Bakan Fidan: Filistin toprakları müzakere konusu değil
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de sokak hayvanlarının toplatılması kararı
        Tunceli'de sokak hayvanlarının toplatılması kararı
        Tunceli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
        Tunceli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (3)
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (3)
        Tunceli'de öğrenciler robotik kodlamayla hayatı kolaylaştıracak projeler ür...
        Tunceli'de öğrenciler robotik kodlamayla hayatı kolaylaştıracak projeler ür...
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (2)
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (2)