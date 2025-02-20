Tunceli'de öğrenciler robotik kodlamayla hayatı kolaylaştıracak projeler üretiyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'deki Hacı Bektaş Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim programlarına katılan öğrenciler, robotik kodlama eğitimleriyle hayatı kolaylaştıracak projeler üretmeye çalışıyor.

Kentte 2015 yılında hizmete giren merkezde 15 öğretmen görev yapıyor, 80 öğrenci eğitim-öğretim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği projeler kapsamında da son yıllarda merkezdeki öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalara yönelmesi sağlanıyor.

Haftanın belirli günlerinde merkezdeki atölyelere gelen 80 öğrenciden 44'üne öğretmenleri tarafından robotik kodlamayla ilgili eğitimler veriliyor.

Teorik ve uygulamalı derslerle öğrendiklerini pekiştiren öğrenciler, mekanik yapı, manipülatör, aktüatör, sensör ve yazılım gibi birçok konuda bilgi sahibi oluyor.

Öğrenciler, ürettikleri projelerle TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılıyor.

- Eğitimler öğrencilerin hayal gücünü geliştiriyor

Hacı Bektaş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Savaş Tunçer, AA muhabirine, merkezde bilişim, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri bulunduğunu söyledi.

Tunçer, atölyelerin dışında öğrencilerin merkezdeki dersliklerde ve kütüphanede eğitim gördüğünü anlatarak, robotik kodlama sayesinde öğrencilerin hayal gücünü geliştirerek yeni ürünler ortaya çıkardığını ifade etti.

Öğrencilerin çeşitli konularda proje hazırladıklarını anlatan Tunçer, "Robotik kodlama eğitim alan öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarıyla TÜBİTAK ve TEKNOFEST'e başvuruda bulunabiliyor. Şu anda da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ve Genç AR-GE çalışmalarında robotik kodlama önemli bir yer tutuyor." dedi.

- Geçen yıl Türkiye ikincisi oldular

Tunçer, geçen yıl öğrencilerinin TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda Türkiye ikincisi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi yine yarışmalara hazırlıyoruz ve projeler sunuyoruz. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tavsiyem robotik kodlama eğitimlerini okullarda ya da kurslarda alsınlar. Robotik kodlamada devreler üzerinde çalışmayı önemsesinler, projeler çalışsınlar ve yeni şeyler üretsinler. Robotik kodlama öğrencilerde özgüven yaratıyor. Bu alana meraklı olanlar gerçekten de geleceğe yönelik güzel işler yapabilirler."