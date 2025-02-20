Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de öğrenciler robotik kodlamayla hayatı kolaylaştıracak projeler üretiyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'deki Hacı Bektaş Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim programlarına katılan öğrenciler, robotik kodlama eğitimleriyle hayatı kolaylaştıracak projeler üretmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de öğrenciler robotik kodlamayla hayatı kolaylaştıracak projeler üretiyor
        ABONE OL

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'deki Hacı Bektaş Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim programlarına katılan öğrenciler, robotik kodlama eğitimleriyle hayatı kolaylaştıracak projeler üretmeye çalışıyor.

        Kentte 2015 yılında hizmete giren merkezde 15 öğretmen görev yapıyor, 80 öğrenci eğitim-öğretim görüyor.

        Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği projeler kapsamında da son yıllarda merkezdeki öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalara yönelmesi sağlanıyor.

        Haftanın belirli günlerinde merkezdeki atölyelere gelen 80 öğrenciden 44'üne öğretmenleri tarafından robotik kodlamayla ilgili eğitimler veriliyor.

        Teorik ve uygulamalı derslerle öğrendiklerini pekiştiren öğrenciler, mekanik yapı, manipülatör, aktüatör, sensör ve yazılım gibi birçok konuda bilgi sahibi oluyor.

        Öğrenciler, ürettikleri projelerle TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılıyor.

        - Eğitimler öğrencilerin hayal gücünü geliştiriyor

        Hacı Bektaş Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Savaş Tunçer, AA muhabirine, merkezde bilişim, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri bulunduğunu söyledi.

        Tunçer, atölyelerin dışında öğrencilerin merkezdeki dersliklerde ve kütüphanede eğitim gördüğünü anlatarak, robotik kodlama sayesinde öğrencilerin hayal gücünü geliştirerek yeni ürünler ortaya çıkardığını ifade etti.

        Öğrencilerin çeşitli konularda proje hazırladıklarını anlatan Tunçer, "Robotik kodlama eğitim alan öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalarıyla TÜBİTAK ve TEKNOFEST'e başvuruda bulunabiliyor. Şu anda da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ve Genç AR-GE çalışmalarında robotik kodlama önemli bir yer tutuyor." dedi.

        - Geçen yıl Türkiye ikincisi oldular

        Tunçer, geçen yıl öğrencilerinin TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda Türkiye ikincisi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizi yine yarışmalara hazırlıyoruz ve projeler sunuyoruz. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tavsiyem robotik kodlama eğitimlerini okullarda ya da kurslarda alsınlar. Robotik kodlamada devreler üzerinde çalışmayı önemsesinler, projeler çalışsınlar ve yeni şeyler üretsinler. Robotik kodlama öğrencilerde özgüven yaratıyor. Bu alana meraklı olanlar gerçekten de geleceğe yönelik güzel işler yapabilirler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Real Madrid'in tur bileti Mbappe'den!
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Kuvvetli kar yağışı alarmı! İstanbul ve bu bölgelere uyarılar
        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        Van'da çığ düştü! Saniyelerle kurtuluş!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Fatma boşanacaktı... Öldüren buluşma!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kelebek misali... Bir haftalık özgürlük!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        "Virüslü domatesler mahrecine iade edildi"
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret
        ABD'de doğumla vatandaşlık hakkının engellenmesine ret

        Benzer Haberler

        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (2)
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (2)
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Kamyonet, Munzur Nehri'ne uçtu; sürücü yaralı
        Kamyonet, Munzur Nehri'ne uçtu; sürücü yaralı
        Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen araçtaki sürücü yaralandı
        Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen araçtaki sürücü yaralandı
        Çemişgezek'te lise öğrencilerine sağlıklı beslenmeyle ilgili seminer verild...
        Çemişgezek'te lise öğrencilerine sağlıklı beslenmeyle ilgili seminer verild...
        Çemişgezek'te öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi
        Çemişgezek'te öğrencilere trafik kuralları eğitimi verildi