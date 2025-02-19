Çemişgezek'te lise öğrencilerine sağlıklı beslenmeyle ilgili seminer verildi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, öğrencileri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenlendi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, öğrencileri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenlendi.
Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Buse Biçici sunum yaptı.
Programda öğrencilere sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verildi.
Seminer, soru cevap kısmıyla son buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.