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        Çemişgezek'te lise öğrencilerine sağlıklı beslenmeyle ilgili seminer verildi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, öğrencileri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:30
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        Çemişgezek'te lise öğrencilerine sağlıklı beslenmeyle ilgili seminer verildi
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, öğrencileri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenlendi.

        Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Buse Biçici sunum yaptı.

        Programda öğrencilere sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verildi.

        Seminer, soru cevap kısmıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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