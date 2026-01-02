Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki kanser hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:19 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:23
        Tunceli'de kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki kanser hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kent genelinde bir süre etkili olan kar, bazı bölgelerde ulaşımı aksattı.

        Mazgirt'e bağlı Alanyazı Palangör mezrasında yaşayan pankreas kanseri hastası 61 yaşındaki S.A. da yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemedi.

        Bunun üzerine S.A'nın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

        Mezraya yönlendirilen sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, karlı yolları aşarak hastanın bulunduğu eve ulaştı.

        Daha sonra S.A, ambulansla evinden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çemişgezek'te de karda mahsur kalan bir araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

