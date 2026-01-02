Tunceli'de kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Çemişgezek'te de karda mahsur kalan bir araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mazgirt'e bağlı Alanyazı Palangör mezrasında yaşayan pankreas kanseri hastası 61 yaşındaki S.A. da yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemedi.

Kent genelinde bir süre etkili olan kar, bazı bölgelerde ulaşımı aksattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.