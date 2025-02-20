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        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        TUNCELİ'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışıyla 3'ü taşımalı eğitim yapan okullar olmak üzere 6 ilçenin ardından il merkezinde de eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:20
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        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        TUNCELİ'de dün geceden itibaren etkili olan kar yağışıyla 3’ü taşımalı eğitim yapan okullar olmak üzere 6 ilçenin ardından il merkezinde de eğitime 1 gün ara verildi. Yağış nedeniyle 255 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli’de, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaşan kar nedeniyle il merkezinde eğitime 1 gün ara verildi. Dün de Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerine bağlı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılacağı, Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyurulmuştu.

        255 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

        Etkisini sürdüren kar yağışıyla merkezde 43, Çemişgezek'te 7, Hozat'ta 22, Mazgirt'te 42, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38, Pertek'te 42, Pülümür'de 40 olmak üzere toplam 255 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarını ulaşıma açmak için temizleme ve küreme çalışmalarına devam ediyor.

        Tunceli Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, kentte en yoğun kar yağışının olduğu Ovacık-Hozat karayolu arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde ve ilçe yollarında tipi ile mücadele ediyor. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği yetkilileri, çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini, kentte kapalı kara yolunun ise bulunmadığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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