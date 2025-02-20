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        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (2)

        YOLDAMAHSUR KALANLAR KURTARILDITunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:20
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        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (2)
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        YOLDAMAHSUR KALANLAR KURTARILDI

        Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla bölgeye Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçları halatlar ile yoldan çekerken, mahsur kalanlar Pülümür ilçesindeki konaklama merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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