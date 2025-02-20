Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (2)

Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla bölgeye Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçları halatlar ile yoldan çekerken, mahsur kalanlar Pülümür ilçesindeki konaklama merkezine götürüldü.

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