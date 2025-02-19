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        Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen araçtaki sürücü yaralandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hafif ticari aracın Munzur Çayı'na düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:03 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:15
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        Tunceli'de Munzur Çayı'na düşen araçtaki sürücü yaralandı
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        Tunceli’nin Ovacık ilçesinde hafif ticari aracın Munzur Çayı'na düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Hasan Ç'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Tunceli-Ovacık kara yolu Fırtına Veli Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.

        Kazada yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya geldi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hafif ticari araç ise vinç ve çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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