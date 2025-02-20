Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de sokak hayvanlarının toplatılması kararı

        TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sokak köpeklerinin toplatılmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Her ne kadar Tunceli'nin sokak hayvanları uysal görünse de geçen sene sağlık birimlerimize intikal eden 600'ün üzerinde ısırma vakası var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de sokak hayvanlarının toplatılması kararı
        ABONE OL

        TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sokak köpeklerinin toplatılmasının kararlaştırıldığını belirterek, “Her ne kadar Tunceli’nin sokak hayvanları uysal görünse de geçen sene sağlık birimlerimize intikal eden 600’ün üzerinde ısırma vakası var. Bunların 334 tanesi köpek ısırma vakası. Her gün vatandaşımızın bir tanesi sokakta hayvanlar tarafından ısırılıyor. Aldığımız en önemli kararlardan bir tanesi sokak hayvanlarının özellikle köpeklerin kendi doğal yaşam alanlarını aratmayacak bir şekilde tesisleşme sürecine gideceğiz. Şu an proje çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

        Türkiye'nin en az nüfusa sahip 2'nci ili olan ve yaklaşık 5 bin sokak köpeği ile 2 bin sokak kedisinin yaşadığı Tunceli’de, hayvanların beslenme ve kısırlaştırma ihtiyaçları valilik, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ile hayvanseverler tarafından karşılanıyor.

        Kentteki sokak hayvanları için Vali ve Belediye Başkanvekili Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında, 112 Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) toplantı düzenlendi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, vali yardımcıları Ertuğrul Aslan, Okan Yeni Dünya, Kemal Sefa Gökmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ve Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DERHAYKO) yönetimi katıldı. Toplantıda, ‘Hayvan Koruma Kurulu’ oluşturulması için karar alındı.

        ‘DOĞAL YAŞAMLARINI ETKİLEMEYECEK TESİSLEŞMEYE GİDİYORUZ’

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, toplantıda sokak köpeklerinin toplatılmasının kararlaştırıldığını belirterek, “Hayvanları koruma kanununun 16’ncı maddesine göre illerde Hayvan Koruma Kurulları teşkil edilmiştir. Bunlar 3 ayda bir toplanır, ilin hayvanlarla ilgili meselelerini değerlendirir. Bakanlığımızın talimatıyla olağan üstü bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda çeşitli kararlar almakla birlikte hayvan popülasyonun artması il sağlığının tehdit etmesinin önüne geçmesiyle bazı kararlar aldık. Her ne kadar sokak hayvanları denilse de aslında hiçbir hayvanın yeri sokak değildir. Sokaktaki hayvanın sayısı arttıkça saldırganlıklarında arttığını hepimiz biliyoruz. Hem Ankara’da hem Yüksekova’da ve çeşitli illerde sonu ölümle sonuçlanan vakalar oldu. Her ne kadar Tunceli’nin sokak hayvanları uysal görünse de geçen sene sağlık birimlerimize intikal eden 600’ün üzerinde ısırma vakası var. Bunların 334 tanesi köpek ısırma vakası. Her gün vatandaşımızın bir tanesi sokakta hayvanlar tarafından ısırılıyor. Biz hem Belediye Başkanvekili olmamız hem de kurul başkanı olmamızdan kaynaklı önemli bir avantaja sahibiz. Aldığımız en önemli kararlardan bir tanesi sokak hayvanlarının özellikle köpeklerin kendi doğal yaşam alanlarını aratmayacak bir şekilde tesisleşme sürecine gideceğiz. Şu an proje çalışmalarımız devam ediyor. Sadece kent merkezinde değil ilçelerdeki hayvan sayısını önemli derecede azaltacak. Temiz su temiz besin sağlanacak hem de yaralanmaların önüne geçilecek. Sokakta da bu canlıların yaralandığını biliyoruz, çok sayıda araç çarpması oluyor. Onun da önüne geçeceğiz. Sağlık işlemlerini de tesislerde sağlıklı bir şekilde yapacağız. Bununla birlikte kısırlaştırma operasyonumuz da devam ediyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Tunceli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
        Tunceli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (3)
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (3)
        Tunceli'de öğrenciler robotik kodlamayla hayatı kolaylaştıracak projeler ür...
        Tunceli'de öğrenciler robotik kodlamayla hayatı kolaylaştıracak projeler ür...
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (2)
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi (2)
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Tunceli'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi