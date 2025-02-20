Tunceli'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ekipler, bu kapsamda belirledikleri adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı kişilerin evrakta sahtecilik yöntemiyle 200 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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