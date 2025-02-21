Tunceli merkez ve bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi

"21 Şubat Cuma günü Tunceli merkez, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır."​​​​​​​

Yağış nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önüne alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

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