Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli merkez ve bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi

        Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli merkez ve bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
        ABONE OL

        Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

        Yağış nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların göz önüne alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "21 Şubat Cuma günü Tunceli merkez, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16'da!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Anderlecht-Fenerbahçe maçı olaylar nedeniyle durdu!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler

        Benzer Haberler

        Tunceli'de, senetle 200 milyon TL'lik dolandırıcılığa 4 gözaltı
        Tunceli'de, senetle 200 milyon TL'lik dolandırıcılığa 4 gözaltı
        Tunceli'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de sokak hayvanlarının toplatılması kararı
        Tunceli'de sokak hayvanlarının toplatılması kararı
        Tunceli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
        Tunceli'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı
        Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 29 kişi kurtarıldı