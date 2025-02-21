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        Tunceli'de, senetle 200 milyon TL'lik dolandırıcılığa 4 gözaltı

        TUNCELİ'de daha önceden imzalattıkları boş senetleri doldurup, vatandaşları 200 milyon TL borçlandırarak 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 01:52 Güncelleme: 21.02.2025 - 01:55
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        Tunceli'de, senetle 200 milyon TL'lik dolandırıcılığa 4 gözaltı
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        TUNCELİ’de daha önceden imzalattıkları boş senetleri doldurup, vatandaşları 200 milyon TL borçlandırarak 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şüphelinin, daha önceden imzalattıkları boş senetleri doldurup, çok sayıda kişiyi 200 milyon TL borçlandırarak dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca ticari sözleşmeler üzerindeki parasal miktarlarda oynadığı, borçlandırdıkları kişilerden ise yasal ve yasal olmayan yollarla bu paraları tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi. Şüpheliler, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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