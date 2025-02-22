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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Tunceli'de partisinin kongresine katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tunceli'de partisince düzenlenen kongreye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:38
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Tunceli'de partisinin kongresine katıldı
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tunceli'de partisince düzenlenen kongreye katıldı.

        Bakırhan, bir otelde partisinin il başkanlığınca düzenlenen 2. olağanüstü kongrede, vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Bayrağı devraldıkları arkadaşlarının emeğine emek katacaklarını ifade eden Bakırhan, "Emeklerini büyüteceğiz, yine birlikte olacağız. Bizde eski yok, yeni yok. Bir il yöneticisiyiz, bir genel merkez yöneticisiyiz. Bir gün sonra başka bir şeyiz ama toplamda bir şeyiz. Bu halkın emekçisiyiz, emektarıyız." diye konuştu.

        Bakırhan, barışa 85 milyonun ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Barışı biz getireceğiz, birlikte getireceğiz. Onun için emek veren ve bugüne kadar getiren arkadaşlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine beraber yürüyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Kongreye, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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