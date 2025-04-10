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        Tunceli'nin bazı köy ve mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı köy ve mahallelerde karantina başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:29
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        Tunceli'nin bazı köy ve mahallelerinde şap karantinası başlatıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı köy ve mahallelerde karantina başlatıldı.

        İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toratlı köyünde şap hastalığı görüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Tekeli, Toratlı, Paşacık, Gözlüçayır, Bozağaç, Sarıbalta, Doğan, Payamdüzü, Ulukale, Yenimahalle ile merkez mahallelerinde hayvan hareketleri 30 gün boyunca yasaklanmıştır. Kaçak hayvan hareketlerinin tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, kuzu ve oğlak kayıplarının önüne geçilmesi için aşılama çalışmalarının tamamlanması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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