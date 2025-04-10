Tunceli'nin bazı köy ve mahallelerinde şap karantinası başlatıldı

Açıklamada, kuzu ve oğlak kayıplarının önüne geçilmesi için aşılama çalışmalarının tamamlanması gerektiği kaydedildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Tekeli, Toratlı, Paşacık, Gözlüçayır, Bozağaç, Sarıbalta, Doğan, Payamdüzü, Ulukale, Yenimahalle ile merkez mahallelerinde hayvan hareketleri 30 gün boyunca yasaklanmıştır. Kaçak hayvan hareketlerinin tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bazı köy ve mahallelerde karantina başlatıldı.

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