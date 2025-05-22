Doğayı koruyan eller hayat da kurtaracak

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de doğa koruma ve orman muhafaza memurları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden aldıkları eğitimlerle olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor.

Deprem kuşağında yer alan kentte, Valilik, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde deprem ve diğer afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla belirli dönemlerde eğitim programları düzenleniyor.

"Afetlerde bekleyen değil, harekete geçen ol" mottosuyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi personeline de afet ve acil durumlarla ilgili eğitimler veriliyor.

AFAD ekiplerinden ilk olarak teorik dersler alan doğa koruma ve orman muhafaza memurları, daha sonra afet durumunda organizasyon, çadır kurma, psiko-sosyal destek, yangın söndürme, arama-kurtarma ve ilk yardım gibi konularda uygulama yapıyor.

- Arama kurtarma tatbikatlarıyla tecrübelerini artırıyorlar

Tatbikatlarla arama kurtarmadaki tecrübelerini artıran memurlar, afetlerde AFAD ekipleriyle omuz omuza görev yapıp hayat kurtaracak. Tunceli AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü Özgür Aydoğdu, AA muhabirine, AFAD Başkanlığı bünyesinde kentte çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İl Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde eğitimler düzenlediklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu: "İlimizde son olarak Orman İşletme İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi görevlileri, Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve bazı AFAD gönüllüleri için afet farkındalığı eğitimi düzenledik. Yaklaşık bir hafta boyunca bu ekiplere teorik ve uygulamalı olarak enkazda arama kurtarma eğitimleri verildi. Eğitimin son gününde enkazda arama kurtarma tatbikatı yaptık." - "Eğitimleri depreme hazırlığın bir parçası olarak görüyoruz" Aydoğdu, Tunceli'nin birinci derece deprem bölgesi olduğunu dile getirerek, "Olası bir afete hazır olmak ve en kısa sürede olay bölgesine gidip müdahale çalışmalarına başlamak için gönüllülerimize eğitimler vermeye devam edeceğiz. Bu eğitimleri ilimizde depreme hazırlığın bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.