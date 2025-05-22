Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Doğayı koruyan eller hayat da kurtaracak

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de doğa koruma ve orman muhafaza memurları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden aldıkları eğitimlerle olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğayı koruyan eller hayat da kurtaracak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de doğa koruma ve orman muhafaza memurları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden aldıkları eğitimlerle olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor.

        Deprem kuşağında yer alan kentte, Valilik, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

        Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde deprem ve diğer afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla belirli dönemlerde eğitim programları düzenleniyor.

        "Afetlerde bekleyen değil, harekete geçen ol" mottosuyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi personeline de afet ve acil durumlarla ilgili eğitimler veriliyor.

        AFAD ekiplerinden ilk olarak teorik dersler alan doğa koruma ve orman muhafaza memurları, daha sonra afet durumunda organizasyon, çadır kurma, psiko-sosyal destek, yangın söndürme, arama-kurtarma ve ilk yardım gibi konularda uygulama yapıyor.

        - Arama kurtarma tatbikatlarıyla tecrübelerini artırıyorlar

        Tatbikatlarla arama kurtarmadaki tecrübelerini artıran memurlar, afetlerde AFAD ekipleriyle omuz omuza görev yapıp hayat kurtaracak.

        Tunceli AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü Özgür Aydoğdu, AA muhabirine, AFAD Başkanlığı bünyesinde kentte çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        İl Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde eğitimler düzenlediklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "İlimizde son olarak Orman İşletme İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi görevlileri, Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve bazı AFAD gönüllüleri için afet farkındalığı eğitimi düzenledik. Yaklaşık bir hafta boyunca bu ekiplere teorik ve uygulamalı olarak enkazda arama kurtarma eğitimleri verildi. Eğitimin son gününde enkazda arama kurtarma tatbikatı yaptık."

        - "Eğitimleri depreme hazırlığın bir parçası olarak görüyoruz"

        Aydoğdu, Tunceli'nin birinci derece deprem bölgesi olduğunu dile getirerek, "Olası bir afete hazır olmak ve en kısa sürede olay bölgesine gidip müdahale çalışmalarına başlamak için gönüllülerimize eğitimler vermeye devam edeceğiz. Bu eğitimleri ilimizde depreme hazırlığın bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mahmut Duymaz, arama kurtarma eğitimleri sayesinde olası afetlere ve acil durumlara müdahale konusunda donanımlı hale geldiğini aktardı.

        Türkiye'de yaşanan bazı deprem ve sel afetlerinde görev aldığını söyleyen Duymaz, "Bu eğitimlere Tunceli'deki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların yanı sıra sivil vatandaşlarımızın da AFAD gönüllüsü olarak katılması çok faydalı olacaktır." dedi.

        Ahmet Burak Varolgüneş de uzun süredir AFAD gönüllüsü olduğunu ve eğitimlere katılarak arama kurtarmada deneyimlerini artırdığını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        "Putin savaşı bitirmeye hazır değil" iddiası
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
        Yolda yürürken üzerine çanak anten düştü!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        'MİT yalanıyla istismar' davası onandı!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?

        Benzer Haberler

        Tunceli'de kayalıklardan düşen yaralı kadını ekipler kurtardı
        Tunceli'de kayalıklardan düşen yaralı kadını ekipler kurtardı
        Güzelliğiyle hayran bırakan Munzur Vadisi'nin Dünya Kültür Mirası'na alınma...
        Güzelliğiyle hayran bırakan Munzur Vadisi'nin Dünya Kültür Mirası'na alınma...
        Tunceli'de Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Tunceli'de Munzur Çayı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Munzur Nehri'nde akıntıyla sürüklenirken son anda suyun ortasındaki adacığa...
        Munzur Nehri'nde akıntıyla sürüklenirken son anda suyun ortasındaki adacığa...
        Tunceli'de 19 dalgıç, gölün 19 metre derinliğinde Atatürk'ü andı
        Tunceli'de 19 dalgıç, gölün 19 metre derinliğinde Atatürk'ü andı
        Pertek eski Belediye Başkanı, 'zimmet' suçlamasıyla Tekirdağ'da gözaltına a...
        Pertek eski Belediye Başkanı, 'zimmet' suçlamasıyla Tekirdağ'da gözaltına a...