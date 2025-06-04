Tunceli'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri fotoğrafçıların ilgisini çekiyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin el değmemiş doğasıyla dikkati çeken Ovacık ilçesi tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu 1500 rakımlı ilçe, ilkbahar ve yaz aylarında çeşit çeşit açan çiçeklerle rengarenk olurken, sonbaharda kızılın tonları, kışın ise kar örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşuyor.

Özellikle dağcılık ve doğa sporları turizminin geliştiği ilçe, Munzur Vadisi Milli Parkı'na ev sahipliği yapması nedeniyle de her yıl çok sayıda turistin uğrak yeri oluyor.

Yaylaları, şelaleleri ve buzul gölleriyle öne çıkan ilçe, şu sıralar İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Adıyaman, Gaziantep, Bingöl ve Diyarbakır gibi illerden fotoğraf sanatçılarının gezi rotasına girdi.

Turlarla ilçeye gelip otellerde konaklayan fotoğrafçılar, günün belirli saatlerinde sahaya çıkarak Munzur Çayı kıyısındaki arazilerde çiçek, böcek ve kelebek türleriyle ilgili makro çekim yapıyor.

"Buraya ilk defa geliyorum ve Tunceli ile ilgili görselleri gördüğümde buranın hep çok özel bir yer olduğunu düşünmüştüm. Gelip gördüğümde de yanılmadığımı anladım. Tunceli'nin doğası muhteşem ama doğasının yanı sıra çok köklü bir kültüre sahip. Fotoğrafçılar için de bir cennet olduğunu düşünüyorum. Her fotoğrafçı burada ilgi alanına göre çalışma yapabilir."

Fotoğraf sanatçısı Sati Güder, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır çekimler yaptığını ve Türkiye'yi gezmekten dolayı büyük keyif aldığını söyledi.

- "Her fotoğrafçı burada ilgi alanına göre çalışma yapabilir"

İbrahim Şimşek de belirli zamanlarda yaptıkları etkinliklerle Anadolu'nun güzelliklerini objektife yansıttıklarını anlattı.

Ovacık'ta çok güzel kelebeklerin olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Burada hiçbir yerde olmayan rengarenk çiçek türleri var ve bunları fotoğrafladık. Bir ineğin ve bir sürünün peşinden gittik. Daha sonra Munzur Vadisi'ni ve Munzur Çayı'nın Ovacık'a katmış olduğu manzarayı yakaladık. Köylere ve ailelere misafir olduk. Burada yaşayan yaşlı insanları özellikle kültürlerini yansıtan kıyafetleriyle fotoğrafladık." dedi.

- "İnsanlar bizi çok güzel ve güler yüzle karşıladı"

Nuket Uluc da Ovacık'taki fotoğraf çekim etkinliğinin çok güzel ve yoğun geçtiğini belirtti.

Günün erken saatlerinde uyandıklarından bahseden Uluc, "Sokakları ve köyleri gezdik. Makro ve portre çekimler yapıp köylüleri çektik. Onların yemeklerini yedik. İnsanlar bizi çok güzel ve güler yüzle karşıladı. 'Bir şeyler yiyin için, bizim misafirimiz olun' dediler. O benim çok hoşuma gidiyor çünkü büyükşehirlerde bunları görmüyoruz. Ovacık'ta herkesin görmesi gereken çok güzel insanlar var." ifadelerini kullandı.