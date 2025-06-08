Tunceli'de mantar toplarken kaybolan kişi ölü bulundu
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde mantar toplarken kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İlçenin Çambulak bölgesine mantar toplamaya giden 50 yaşındaki S.K’den bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Ekipler dron ile yaptıkları çalışmada S.K’nin dağlık alanda hareketsiz durduğunu tespit etti.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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