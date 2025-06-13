Tunceli'de "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi

Tunceli'de afetlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi.

Kentte bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından afet ve acil durumlara karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Valilik, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Tunceli Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Üniversitesi (MUNÜ), Afet Platformu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi.

Yaklaşık bir yıl sürecek projeyle AFAD gönüllülerine ve vatandaşlara doğada ve suda arama kurtarma eğitimleri ile afet sonrası iyileştirme ve barınma eğitimleri verilecek.

Ayrıca 1400 hanede de afet riskinin azaltılmasına yönelik bilgilendirme ve "tehlike avı" çalışmaları yürütülecek.

- "Vatandaşlarımızın bu çalışmaya destek verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, projenin tanıtımı için Munzur Arama Kurtarma Derneğinde düzenlenen programa katıldı. Proje konusunda yetkililerden bilgi alan Aygöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin beşeri ve doğal kaynaklı afetlere maruz kalan bir şehir olduğunu söyledi. Devletin bütün kurumlarının afetlere dirençli şehirler oluşturmak için çalıştığını vurgulayan Aygöl, şöyle konuştu: "Bugün şehrimizde faaliyet yürüten Munzur Arama Kurtarma Derneğinin alanındayız. Bu proje içerisinde hem ekipman sağlama hususu olduğu gibi özellikle gönüllülerin eğitimi hatta 1400 hanede vatandaşlarımızı afetlerle ilgili bilgilendirme çalışması hazırlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında vatandaşlarımızın da ciddi bir birlik, beraberlik ve gönüllülük esasıyla bu çalışmaya destek verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum." Aygöl, projeye katkı sağlayan bütün kurumlara, gönüllülere ve Avrupa Birliği temsilcilerine teşekkür etti.