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        Tunceli'de "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi

        Tunceli'de afetlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:54
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        Tunceli'de "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi
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        Tunceli'de afetlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi.

        Kentte bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından afet ve acil durumlara karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda Valilik, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Tunceli Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Üniversitesi (MUNÜ), Afet Platformu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Toplumsal Dirençlilik Projesi" hayata geçirildi.

        Yaklaşık bir yıl sürecek projeyle AFAD gönüllülerine ve vatandaşlara doğada ve suda arama kurtarma eğitimleri ile afet sonrası iyileştirme ve barınma eğitimleri verilecek.

        Ayrıca 1400 hanede de afet riskinin azaltılmasına yönelik bilgilendirme ve "tehlike avı" çalışmaları yürütülecek.

        - "Vatandaşlarımızın bu çalışmaya destek verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum"

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, projenin tanıtımı için Munzur Arama Kurtarma Derneğinde düzenlenen programa katıldı.

        Proje konusunda yetkililerden bilgi alan Aygöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin beşeri ve doğal kaynaklı afetlere maruz kalan bir şehir olduğunu söyledi.

        Devletin bütün kurumlarının afetlere dirençli şehirler oluşturmak için çalıştığını vurgulayan Aygöl, şöyle konuştu:

        "Bugün şehrimizde faaliyet yürüten Munzur Arama Kurtarma Derneğinin alanındayız. Bu proje içerisinde hem ekipman sağlama hususu olduğu gibi özellikle gönüllülerin eğitimi hatta 1400 hanede vatandaşlarımızı afetlerle ilgili bilgilendirme çalışması hazırlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında vatandaşlarımızın da ciddi bir birlik, beraberlik ve gönüllülük esasıyla bu çalışmaya destek verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum."

        Aygöl, projeye katkı sağlayan bütün kurumlara, gönüllülere ve Avrupa Birliği temsilcilerine teşekkür etti.

        MUDAK Başkanı Hikmet Gökmen de dernek olarak 2019 yılında kurulduklarını, olası afet ve acil durumlarda görev aldıklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından Aygöl ve beraberindekiler, dernekteki arama kurtarma malzemelerini inceledi.

        Programa MUNÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Tunceli AFAD Müdürü Veysi Kaya, Tunceli AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü Özgür Aydoğdu, MUDAK Proje Koordinatörü Mehmet Bidav, Munzur Kürek, Kano, Su Sporları ve Yelken Sporu Kulübü Başkanı Nesrin Söylemez ve MUDAK üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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