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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tunceli'de Kıbrıs gazisini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de yaşayan Kıbrıs gazisi Ali Korkmaz ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 22:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 22:46
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tunceli'de Kıbrıs gazisini ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tunceli'de yaşayan Kıbrıs gazisi Ali Korkmaz ile bir araya geldi.

        Bakan Göktaş, kentteki programları kapsamında Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Ali ve Medine Korkmaz çiftini evinde ziyaret etti.

        Korkmaz ailesiyle bir süre sohbet eden Göktaş, evliliklerinde 52 yılı geride bırakan çifte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

        Ailenin talep ve sorunlarını dinleyen Bakan Göktaş'a ziyarette Vali Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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