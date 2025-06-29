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        Tunceli'nin renkli simalarından Mehmet Yıldız toprağa verildi

        Tunceli'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve renkli simasıyla tanınan Mehmet Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:09 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:09
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        Tunceli'nin renkli simalarından Mehmet Yıldız toprağa verildi
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        Tunceli’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve renkli simasıyla tanınan Mehmet Yıldız’ın cenazesi toprağa verildi.

        Kentte "Uzun Mehmet" lakabıyla tanınan Yıldız, 27 Haziran'da Moğultay Mahallesi'ndeki dükkanında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

        Yıldız için Tunceli Cemevi’nde tören düzenlendi.

        Dua edilip helallik alınmasının ardından Yıldız’ın cenazesi, Hopik köyünde defnedildi.

        Cenaze törenine, Yıldız’ın ailesinin yanı sıra Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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