Tunceli'nin renkli simalarından Mehmet Yıldız toprağa verildi

Cenaze törenine, Yıldız’ın ailesinin yanı sıra Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tunceli’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve renkli simasıyla tanınan Mehmet Yıldız’ın cenazesi toprağa verildi.

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