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        Tunceli'de ormanlık alanda kaybolan zihinsel engelli kişi dronla bulundu

        Tunceli'de ormanlık alanda kaybolan zihinsel engelli kişi, ekiplerin dronla yaptığı çalışmayla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:45
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        Tunceli'de ormanlık alanda kaybolan zihinsel engelli kişi dronla bulundu
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        Tunceli'de ormanlık alanda kaybolan zihinsel engelli kişi, ekiplerin dronla yaptığı çalışmayla bulundu.

        Güleç köyü Bağlarbaşı mezrasında yaşayan zihinsel engelli D.A'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Arazide termal dronla arama yapan ekipler, D.A'nın köye yakın bir yerde olduğunu tespit etti.

        Bulunduğu yerden alınan D.A, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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