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        Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları Tunceli'de başladı

        Tunceli'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları kapsamında sıralama ve eleme turları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:11 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:11
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        Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları Tunceli'de başladı
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        Tunceli'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları kapsamında sıralama ve eleme turları yapıldı.

        Kano Federasyonunun Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkiinde organize ettiği yarışlar, 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

        Vatandaşların da ilgi gösterdiği ve renkli görüntülere sahne olan 3 gün sürecek organizasyonda dereceye giren sporcular, 1-6 Eylül tarihinde Rize'deki Avrupa Rafting Kupası Yarışları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik, AA muhabirine, organizasyona 42 spor kulübünün katıldığını söyledi.

        Keklik, "Tunceli'deki Munzur Çayı dünyanın ikinci, Türkiye'nin birinci parkuruna sahip rafting alanı. Biz burada daha önceki yıllarımızın vermiş olduğu tecrübeye dayanarak güzel bir alan yaptık. Müsabakalarımız üç gün sürecek ve Gola Çetu Parkı'nda da çok güzel bir kupa ve madalya merasimi yapılacak." dedi.

        Milli sporcu Mustafa Kaan Aytaç da 5 yıldır rafting sporuyla ilgilendiğini ve yarışmalara katıldığını anlattı.

        Tunceli Gençlik Spor Kulübü adına müsabakaya katıldığını dile getiren Aytaç, "Antrenörüm Gülseren Toka'nın sayesinde bu sporda kendimi geliştirmeye devam ediyorum. İnşallah hedefimiz birincilik olacak. Uzun süredir de şampiyona için antrenmanlarımızı yapıyorduk. Munzur Çayı rafting için çok güzel ve elverişli." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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