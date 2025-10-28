Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yürüyüş yapıldı

        Tunceli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

        Giriş: 28.10.2025 - 19:26 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:26
        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yürüyüş yapıldı
        Tunceli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

        Mameki Parkı önünde başlayan etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar buradan ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kışla Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüşe katılanlar zaman zaman marşlar söyledi, sloganlar attı.

